Private Treffen am zweiten Tag innerkoreanischer Familienzusammenführung

Am zweiten Tag der ersten Runde der innerkoreanischen Familienzusammenführungen sind die südkoreanischen Teilnehmer und ihre Angehörigen in Nordkorea zu privaten Treffen zusammengekommen.



Sie trafen sich um 10.10 Uhr in den Zimmern des Oekumkang Hotels, der Unterkunft der Südkoreaner. Die letzte eine Stunde des dreistündigen Treffens war für das Mittagessen im Familienkreis in den Zimmern vorgesehen.



Es ist das erste Mal bei innerkoreanischen Familientreffen, dass Familienmitglieder lediglich unter sich speisen dürfen.



Ein 89-jähriger Südkoreaner, der seine Tochter traf, sagte am Dienstagmorgen Reportern, dass sein Wunsch in Erfüllung gegangen sei.



Um 15 Uhr beginnt ein gemeinsames Treffen im Kumgangsan Hotel, das zwei Stunden lang dauert.



Am Mittwoch, dem letzten Tag der ersten Runde, finden von 11 bis 13 Uhr ein Abschiedstreffen und ein gemeinsames Mittagessen statt. Anschließend werden die südkoreanischen Teilnehmer um 13.30 Uhr den Berg Geumgang verlassen und die Heimfahrt antreten.

