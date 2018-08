Erste Runde neuer Familienzusammenführungen abgeschlossen

Die dreitägige erste Runde der innerkoreanischen Familienzusammenführungen am Berg Geumgang ist am heutigen Mittwoch zu Ende gegangen.



Nach dem letzten Treffen einschließlich eines gemeinsamen Mittagessens von 10 bis 13 Uhr sind 89 Südkoreaner und etwa 100 Begleiter mit dem Bus nach Sokcho an der Ostküste unterwegs. Sie werden gegen 17.30 Uhr in Sokcho erwartet.



Die Teilnehmer konnten insgesamt zwölf Stunden lang ihre Familienangehörigen im Norden zum ersten Mal seit der Teilung des Landes sehen oder wiedersehen.



Am Freitag beginnt ebenfalls am Berg Geumgang die zweite Runde der Familienzusammenführungen. 83 nordkoreanische Teilnehmer werden mit Verwandten aus Südkorea zusammenkommen. 337 südkoreanische Verwandte werden sich hierfür am Donnerstag in Sokcho versammeln.

[Photo : YONHAP News]