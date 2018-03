Chinas Präsident hofft auf verstärkte Kommunikation mit Südkorea

Chinas Präsident Xi Jinping hat seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass Südkorea empfindliche bilaterale Angelegenheiten durch eine verstärkte Kommunikation behandelt.



Das sagte er am Montag bei einem Treffen mit Südkoreas Chefsicherheitsberater Chung Eui-yong in der Großen Halle des Volkes in Peking. Chung informiert dort Spitzenbeamte über die Ergebnisse der Gespräche mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump.



Chung übermittelte auch eine Einladung an Xi Jinping für einen Staatsbesuch in Südkorea.



Xi sagte, dass Präsidentin Moon Jae-in seine Rücksichtnahme auf die Beziehungen mit Peking demonstriert habe, indem er einen Sondergesandten nach China schickte. Er habe eine hohe Meinung von dem Schritt.



China nehme die bilaterale Partnerschaft mit Seoul wichtig. Er wies in diesem Zusammenhang auf Moons Staatsbesuch im Vorjahr und ein Telefongespräch der beiden zu Jahresanfang hin.



Beide Länder würden ihre Einigungen umsetzen und Beziehungen wiederherstellen. Er hoffe, dass sich die Beziehungen durch eine verstärkte Kommunikation auf politischer Ebene und gegenseitiges Vertrauen in strategischen Fragen weiterhin in stabiler und gesunder Weise entwickeln werde, so Chinas Staatsoberhaupt weiter.