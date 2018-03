Türkischer Fernsehsender entschuldigt sich für Foto-Panne mit Südkoreas Präsident

Ein türkischer Fernsehsender hat sich für eine Foto-Panne mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in entschuldigt.



Der Sender Show TV hatte in einem Bericht über einen Mordfall in Kuwait ein Bild von Moon als Verdächtigem gezeigt.



Am Ende der Hauptnachrichten am Sonntag entschuldigte sich der Sender für die Panne. Damit seien die Gefühle des Präsidenten und des Volkes eines Bruderlandes verletzt worden.



In den Nachrichten vom 25. Februar wurde über einen Mord an einer philippinischen Haushälterin berichtet, die in Kuwait-Stadt tot in einem Gefrierschrank ihres Arbeitgebers entdeckt worden war. Es wurde ein Foto eingeblendet, dass Moon als angeblich Tatverdächtigen zeigt.