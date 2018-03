Tillerson: Maximale Druckausübung gegenüber Nordkorea erfolgreicher als erwartet

Der entlassene US-Außenminister Rex Tilllerson hat die Kampagne der maximalen Druckausübung gegenüber Nordkorea als erfolgreicher als erwartet bezeichnet.



Die entsprechende Äußerung machte er auf einer dringlich einberufenen Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit) an seinem Amtssitz in Washington. US-Präsident Donald Trump hatte früher an dem Tag auf Twitter Tillersons Entlassung bekannt gegeben. Er danke Rex Tillerson für seinen Dienst, hieß es.



Tillerson teilte auf der Pressekonferenz mit, dass er die Amtsgeschäfte an Vizeaußenminister John Sullivan übergeben und am 31. März offiziell aus dem Amt scheiden wolle. Er habe inzwischen mit Präsident Trump am Telefon gesprochen.



Tillerson schätzte den Erfolg der Kampagne der maximalen Druckausübung gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen hoch ein. Das Außenministerium habe eine weltweite Kampagne durchgeführt, damit sich alle Partner und Verbündeten beteiligten. Man habe mit der Kampagne der maximalen Druckausübung die Erwartungen von fast allen Menschen übertroffen.



Er sagte außerdem, dass er sich nach dem Rücktritt ins Privatleben zurückziehen werde.