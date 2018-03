EU will an kritischer Auseinandersetzung mit Nordkorea festhalten

Die Europäische Union will an ihrer kritischen Auseinandersetzung mit Nordkorea festhalten.



Das sagte die Außenkommissarin Federica Mogherini am Dienstag in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.



Hintergrund sind die aktuellen Entwicklungen in Korea, wonach Nordkorea sich mit Südkorea und den USA auf Spitzentreffen einigte.



Das Konzept der kritischen Auseinandersetzung besitze mehr Gültigkeit denn je. An der Politik der Aufrechterhaltung von maximalem Druck und Dialog zur Vermeidung eines möglichen Kriegs und Beilegung der nordkoreanischen Nuklearfrage werde festgehalten.



Die Nachrichten aus dem Fernen Osten im Anschluss an die Olympischen Winterspiele von PyeongChang würden Hoffnung geben. Die Situation auf der koreanischen Halbinsel verändere sich von einem möglichen Desaster hin zu einem Beleg für die Kraft der Diplomatie, so die EU-Chefdiplomatin weiter.