US-Präsident Donald Trump hat Außenminister Rex Tillerson entlassen.



Trump kündigte überraschend am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter an, dass CIA-Chef Mike Pompeo neuer Außenminister werde. Er danke Rex Tillerson für seinen Dienst. Gina Haspel werde neue CIA-Direktorin und die erste Frau auf diesem Posten.



Tillersons Entlassung erfolgte, während die Situation auf der koreanischen Halbinsel vor einem Wendepunkt steht. Im April und Mai sind Spitzentreffen zwischen Süd- und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA vorgesehen, damit eine Lösung in der nordkoreanischen Nuklearfrage angestrebt wird.



In Washington war schon länger vermutet worden, dass Tillerson angesichts des verschlechterten Verhältnisses zu Trump jederzeit entlassen werden könnte. Tillerson hatte bedingungslose Gespräche mit Nordkorea gefordert und sich damit gegen Trump gestellt.



Wie verlautete, habe Trump am 9. März Tillerson zum Rücktritt aufgefordert. Das sei der Grund gewesen, warum Tillerson einen Tag früher als geplant von seinem Besuch in Afrika heimkehrte.



Pompeo, Tillersons Nachfolger, gilt als Hardliner gegenüber Nordkorea. Haspel, zurzeit CIA-Vize, ist umstritten, da sie früher gegenüber Terroristen zu grausamen Ermittlungsmethoden wie Wasserfolter gegriffen haben soll.