Sondergesandter Chung trifft russischen Außenminister

Der südkoreanische Sondergesandte Chung Eui-yong hat am Dienstag in Moskau den russischen Außenminister Sergei Lawrow zu einem Gespräch über Nordkorea getroffen.



Der nationale Sicherheitsberater erläuterte bei dem Treffen die Ergebnisse seiner Besuche in Nordkorea und den USA.



Chung war am Dienstag von China nach Russland gereist. In China hatte er Staatspräsident Xi Jinping über den Verlauf der Gespräche in Nordkorea und den USA berichtet.



Der russische Chefdiplomat sagte, dass die Friedensbemühungen auf der koreanischen Halbinsel Aufmerksamkeit aus der ganzen Welt auf sich lenken würden. Moskau habe einen Abbau von Spannungen unterstützt.



Chung begrüßte den Umstand, dass Russland daran arbeite, das Ziel einer Denuklearisierung der Halbinsel zu verwirklichen und Nordkorea an den Verhandlungstisch zurückzuholen.



Seoul und Moskau vereinbarten, eine enge Kooperation aufrecht zu erhalten, um sicherzustellen, dass das geplante Spitzentreffen zwischen beiden Koreas und ein Gipfel zwischen den USA und Nordkorea erfolgreich sein werden.