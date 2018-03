Trump äußert sich optimistisch über Nordkorea

US-Präsident Donald Trump hat sich angesichts eines vereinbarten Treffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un optimistisch geäußert.



Er habe in seiner Rede auf der Marinebasis Miramar in San Diego am Dienstag (Ortszeit) eine optimistische Auffassung zur Nordkorea-Frage einschließlich eines Spitzentreffens vertreten, berichtete die Nachrichtenagentur AP.



Er hoffe auf etwas Positives, sehr Positives. Man sei auf alles vorbereitet, man müsse jederzeit auf alles vorbereitet sein. Er glaube wirklich, dass etwas Positives passieren könnte. Das werde für Südkorea, für Süd- und Nordkorea, für die Welt und für die USA Großartiges sein, betonte er.