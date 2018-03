Außenministerkonferenz zwischen Nordkorea und Schweden verlängert

Die ursprünglich für zwei Tage anberaumte nordkoreanisch-schwedische Außenministerkonferenz in Stockhlolm ist verlängert worden.



Am zweiten Tag der Konferenz sagte die schwedische Außenministerin Margot Wallström nach dem Gespräch am Freitag, das Treffen sei konstruktiv und in guter Stimmung verlaufen. Wallström hat zudem erneut die Vermittlerrolle Schwedens bekräftigt. Diesbezüglich weisen Beobachter auf die Möglichkeit hin, dass beide Seiten über die Freilassung von drei in Nordkorea festgehaltenen US-Amerikanern gesprochen hätten. Schweden unterhält eine Botschaft in Nordkorea und ist für konsularische Angelegenheiten von US-Staatsbürgern in Nordkorea zuständig.



Es wird vermutet, dass Schweden im Vorfeld des vereinbarten Spitzentreffens zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump eine Rolle spielen wird. Schweden gilt zudem neben der Schweiz, China und dem Waffenstillstandort Panmunjeom als aussichtsreicher Kandidat für den US-Nordkorea-Gipfel.



Der nrodkoreanische Außenminister Ri Yong-ho hat allerdings wortlos den Konferenzsaal verlassen.