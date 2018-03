Südkorea lehnt UN-Empfehlung für Abschaffung von Todesstrafe ab

Die südkoreanische Regeirung hat eine Empfehlung des UN-Menschenrechtsrats (UNHRC) für die Abschaffung der Todesstrafe abgelehnt.



Seoul hat 121 Empfehlungen akzeptiert, die der UNHRC nach der regulären Überprüfung der Menschenrechtslage in den jeweiligen Ländern für die Verbesserung der Menschenrechtslage gemacht hat. 97 wurden abgelehnt.



Wie Vertreter von 77 südkoreanischen Nichtregierungsorganisationen am Rande der UNHRC-Vollversammlung in Genf mitteilten, hat die südkoreanische Regierung alle 23 Empfehlungen für die Menschenrechte von sexuellen Minoritäten nicht akzeptiert. Abgelehnt wurde auch der Ersatzdienst gegen Wehrpflicht.



Akzeptiert wurden unter anderem die Ratifizierung von vier wichtigen Abkommen der Internationalen Arbeitsorgansiaiton (ILO), das Verbot von Rassendiskriminierung und die Garantie von Freiheit für Versammlung und Demonstration.



Die Empfehlungen einer UNHRC-Arbeitsgruppe wurden nach der Überprüfung im November letzten Jahres gemacht. Südkorea muss darauf bis Ende März antworten.



Südkorea gilt zwar als Land, in dem die Todesstrafe de facto abgeschafft wurde, doch kann sie dem Gesetz nach noch verhängt werden.