Südkorea zuversichtlich für Stationierung der US-Truppen in Korea

Außenministerin Kang Kyung-wha ist zuversichtlich, dass die USA an der Stationierung von Truppen in Korea festhalten.



Das sagte die Chefdiplomatin am Sonntag im CBS-Programm "Face the Nation". Hintergrund der Bemerkung waren Medienberichte, nach denen US-Präsident Donald Trump im Falle eines Handelsstreits die Soldaten aus Südkorea abziehen wolle.



Die Frage habe Südkoreas Aufmerksamkeit erregt, doch sei Seoul zuversichtlich, dass Amerika am Versprechen für die Allianz und die Truppenpräsenz festhalten werde.



Weiter sagte sie in dem Fernsehinterview, dass Nordkorea die Anforderungen an einen Dialog bereits erfüllt habe. Südkorea habe darum gebeten, ein klares Bekenntnis zu Aufgabe von Nuklearwaffen zu machen und der nordkoreanische Machthaber habe ein solches Bekenntnis gegeben.



Kim habe sein Wort gegeben, sagte Kang. Sie betonte, dass der Machthaber diese Worte erstmals gebraucht habe.