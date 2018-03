Choe Kang-il, stellvertretender Generaldirektor für Nordamerika-Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium, ist für Gespräche mit Südkorea und den USA am Sonntag (Ortszeit) in Helsinki eingetroffen.



Er wird an einem sogenannten halboffiziellen Track-1,5-Dialog mit den USA und Südkorea teilnehmen.



Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf mehrere Quellen, dass Choe mit Kathleen Stephens, frühere US-Botschafterin in Südkorea, inoffizielle Gespräche führen werde.



Wie verlautete, werde Choe auch mit Südkoreanern zusammenkommen. Aus Südkorea nehmen Baek Jong-chun, früherer präsidialer Sicherheitsberater, und Shin Kak-soo, ehemaliger Botschafter in Japan, an dem Treffen teil.



Das finnische Außenministerium teilte mit, dass es sich um ein gewöhnliches Treffen handele, bei dem Wissenschaftler und Beamte über die Nordkorea-Frage diskutieren würden. Choe werde keine US-Beamten in Finnland treffen.



Jedoch wird vermutet, dass das Treffen in Helsinki Nordkorea die Gelegenheit geben wird, im Vorfeld des für Mai vorgesehenen Spitzentreffens mit den USA die Atmosphäre in der US-Regierung zu sondieren.



Unterdessen teilte Schweden hinsichtlich des zuvor stattgefundenen Außenministertreffenss mit Nordkorea mit, dass Schweden den Fokus auf die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel gelegt habe. Damit wurde angedeutet, dass über den US-Nordkorea-Gipfel diskutiert wurde.



CNN berichtete, dass die Freilassung von drei in Nordkorea festgehaltenen US-Bürgern intensiv erörtert worden sei.