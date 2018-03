Für Sicherheitsfragen zuständige Beamte Südkoreas, der USA und Japans sprechen über Nordkorea

Für Sicherheitsfragen zuständige Beamte Südkoreas, der USA und Japans haben über eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas gesprochen.



Der Sprecher des südkoreanischen Präsidialamtes Kim Eui-kyeom sagte Reportern heute, dass Sicherheitsberater Chung Eui-yong am Wochenende mit Herbert McMaster und Shotaro Yachi in San Francisco zu Gesprächen zusammengekommen sei.



Sie hätten sich darauf verständigt, die in der Vergangenheit gemachten Fehler nicht zu wiederholen und sich auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit in den kommenden Wochen geeinigt.



Die Vertreter Südkoreas und der USA hätten in San Francisco intensive Gespräche geführt. Dabei seien die Ergebnisse der Besuche von südkoreanischen Sondergesandten in China, Japan und Russland erörtert worden.



Die Unterhändler hätten über Wege für die Aufrechterhaltung einer engen Kooperation gesprochen. Auch sei die Einschätzung geteilt worden, dass ein Erfolg der geplanten Spitzengespräche mit Nordkorea für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien zwingend erforderlich sei.