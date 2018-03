Außenministerin besucht EU-Ratssitzung zu Nordkorea

Außenministerin Kang Kyung-wha hat eine EU-Ratssitzung zu Nordkorea besucht.



Bei der Sitzung in Brüssel informierte sie am Montag die Teilnehmer ausführlich über die gegenwärtige Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und die Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen.



Auch bat sie um die anhaltende Kooperation der EU und Unterstützung für Seouls Bemühungen um eine Lösung im Atomstreit mit Nordkorea sowie Schaffung von dauerhaftem Frieden.



Die EU-Außenminister hätten Seouls Bemühungen gelobt, den Schwung für einen Dialog mit Nordkorea zu nutzen, indem die Einigung auf Spitzentreffen Nordkoreas mit Südkorea und den USA erzielt worden sei.