Außenministerin Kang: US-Zölle für Sicherheitsallianz nicht hilfreich

Nach Worten von Außenministerin Kang Kyung-wha sind die höheren Stahlzölle der USA für die Sicherheitsallianz nicht hilfreich.



Das sagte die Chefdiplomatin in einem Interview mit der britischen "Financial Times" am Montag. Auch sei der Zeitpunkt für einen Streit über Handelsrestriktionen schlecht gewählt, da US-Präsident Donald Trump zurzeit eine Einigung mit Nordkorea im Atomstreit anstrebe.



Für Seoul und Washington sei dies schlecht, da die beiden Verbündeten in der nordkoreanischen Nuklearfrage zusammengingen.



Auf die Frage, ob eine Zollanhebung die Zusammenarbeit vor Trumps möglichen Treffen mit Kim Jong-un unterminieren könne, sagte sie, dies sei nicht hilfreich.



Die US-Zölle auf Stahlimporte würden dem Welthandelssystem und der US-Wirtschaft schaden, sagte Kang weiter.