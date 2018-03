Schweden: Freilassung von US-Bürgern sollte keine Bedingung für US-Nordkorea-Gipfel sein

Die Freilassung der in Nordkorea festgehaltenen US-Bürger sollte keine Bedingung für das geplante Spitzentreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump sein.



Das sagte Schwedens Außenministerin Margot Wallström am Montag (Ortszeit) in Brüssel.



Schweden gilt als aussichtsreicher Vermittler für den US-Nordkorea-Gipfel. Da die USA keine Botschaft in Nordkorea unterhalten, ist Schweden für konsularische Angelegenheiten von US-Staatsbürgern in Nordkorea zuständig.



Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho hatte von Donnerstag bis Samstag Schweden besucht und mit Wallström diskutiert. CNN hatte berichtet, dass beide Minister intensiv über die Frage der in Nordkorea inhaftierten US-Amerikaner diskutiert hätten. Die US-Regierung hat von Nordkorea immer wieder gefordert, die drei koreanischstämmigen Amerikaner Kim Dong Chul, Kim Hak Song and Kim Sang-duk freizulassen.



Zu den drei in Nordkorea festgehaltenen US-Amerikanern sagte Wallström der Nachrichtenagentur Reuters, sie wolle nicht, dass diese Elemente in die Frage einbezogen würden. Es sei jetzt nicht an der Zeit, viele Bedingungen zu stellen.



Die Diplomatin ging nicht direkt auf die Frage ein, ob die schwedische Regierung bei der Verhandlung über eine Freilassung der US-Bürger helfe, wie CNN berichtete. Schweden sei in Nordkorea Interessenverwalter der USA, und das bedeute, dass Stockholm versuchen werde, seine konsularische Verantwortung ernst zu nehmen, hieß es nur.