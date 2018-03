Nordkoreanischer Diplomat nimmt vor Dialog mit Südkorea und USA an Dinner in Helsinki teil

Vor einem geplanten Treffen mit früheren Beamten und Wissenschaftlern aus Südkorea und den USA in Finnland hat ein nordkoreanischer Diplomat an einem von der finnischen Regierung veranstalteten Dinner teilgenommen.



Bei dem Dinner am Montag (Ortszeit) in Helsinki sagte Choe Kang-il, stellvertretender Generaldirektor für Nordamerika-Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium, dass er die Amtsgeschäfte des Generaldirektors kommissarisch übernommen habe. Generaldirektorin Choe Son-hui war dieses Jahr zur Vizeaußenministerin befördert worden.



An dem vom dortigen Außenministerium veranstalteten Dinner nahmen die meisten der 18 Teilnehmer des für Dienstag und Mittwoch vorgesehenen Track-1,5-Dialogs zwischen Süd- und Nordkorea sowie den USA teil, darunter sechs aus Nordkorea.



Wie verlautete, seien bei dem Abendessen die Situation auf der koreanischen Halbinsel, darunter die geplanten Spitzentreffen zwischen Süd- und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA nicht konkret thematisiert worden.



Ein Teilnehmer sagte nur, dass die Nordkoreaner der südkoreanischen Seite offenbar vertrauten. Er habe den Eindruck gewonnen, dass die Nordkoreaner sehr vorsichtig darauf blickten, ob der US-Nordkorea-Gipfel im Mai ohne Weiteres zustande kommen würde, obwohl sie sich sehr entschlossen dafür zeigten.



An dem Dialog in Helsinki nehmen aus Südkorea unter anderem Baek Jong-chun, früherer präsidialer Sicherheitsberater, und Shin Kak-soo, ehemaliger Botschafter in Japan teil. Zur US-Delegation zählt Kathleen Stephens, frühere US-Botschafterin in Südkorea. Choe und Stephens hatten bereits am Sonntag miteinander gesprochen.