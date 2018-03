Nordkoreas Außenminister beendet Besuch in Schweden

Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho ist heute nach einem viertägigen Besuch in Schweden über Peking nach Pjöngjang zurückgekehrt.



Über das Ergebnis des dreitägigen Außenministergesprächs zwischen Nordkorea und Schweden in Stockholm wurde bislang nichts bekannt.



Am Flughafen in Peking erwähnte Ri das Gespräch nicht. Das schwedische Außenministerium teilte lediglich mit, der Fokus sei auf die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel gerichtet. Beide Minister hätten über Chancen und Herausforderungen angesichts der bisherigen diplomatischen Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts gesprochen, hieß es.



Diplomatische Beobachter gehen davon aus, dass Ri und Wallström über den bevorstehenden Nordkorea-USA-Gipfel und die Freilassung der in Nordkorea inhaftierten US-Amerikaner diskutiert haben. Schweden gilt als aussichtsreicher Vermittler für den US-Nordkorea-Gipfel. Schweden ist de facto für konsularische Angelegenheiten von US-Staatsbürgern in Nordkorea zuständig.



Unterdessen findet am Dienstag und Mittwoch der so genannte Track-1,5-Dialog zwischen Süd- und Nordkorea sowie den USA in Helsinki statt. An dem halboffiziellen Treffen nehmen sechs Nordkoreaner teil, darunter Choe Kang-il, stellvertretender Generaldirektor für Nordamerika-Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium.



Vor einem geplanten Treffen mit früheren Beamten und Wissenschaftlern aus Südkorea und den USA in Finnland hat Choi am Montag an einem von der finnischen Regierung veranstalteten Dinner teilgenommen. Wie verlautete, sei bei dem Abendessen die Situation auf der koreanischen Halbinsel nicht konkret thematisiert worden. Ein Teilnehmer sagte, er habe den Eindruck gewonnen, dass die Nordkoreaner sehr vorsichtig darauf blickten, ob der US-Nordkorea-Gipfel im Mai ohne Weiteres zustande kommen würde, obwohl sie sich sehr entschlossen dafür zeigten.