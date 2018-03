Südkorea strebt Dreiergipfel mit China und Japan für Anfang Mai an

Südkorea strebt einen Dreiergipfel mit China und Japan für Anfang Mai an.



Ein hoher Beamter des Präsidialamtes bestätigte gegenüber Reportern am Mittwoch, dass entsprechende Anstrengungen unternommen würden. Ein Datum müsse aber noch festgelegt werden, hierfür seien mehrere Faktoren zu berücksichtigen, darunter der erste Jahrestag nach dem Amtsantritt von Präsident Moon Jae-in.



Das Präsidialamt wies außerdem Medienberichte zurück, nach denen Südkorea und die USA ihre gemeinsamen jährlichen Manöver im April einen Monat lang durchführen würden. Die Übungen würden in der Tat bis Mitte Mai laufen.



Im Falle der Übung Foal Eagle gebe es eine Reihe von Übungen, die von den südkoreanischen und US-amerikanischen Truppen gesondert durchgeführt würden und über den April hinaus andauerten. Die gemeinsamen Übungen würden hingegen einen Monat dauern.



Südkorea und die USA hatten gestern bekannt gegeben, das Feldmanöver Foal Eagle ab dem 1. April einen Monat lang durchzuführen. Die zweiwöchige Stabsrahmenübung Key Resolve beginne am 23. April.