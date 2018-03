US-Präsident Trump gratuliert russischem Kollegen zur Wiederwahl

US-Präsident Donald Trump hat seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zur Wiederwahl gratuliert.



Nach Angaben des Weißen Hauses habe Trump am Dienstag mit Putin telefoniert und mit ihm über die bilateralen Beziehungen gesprochen. Trump habe die Notwendigkeit betont, den Dialog über wichtige sicherheitspolitische Prioritäten und Herausforderungen fortzusetzen.



Auch hätten beide Präsidenten die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit für strategische Stabilität bestätigt.



Reportern sagte Trump in seinem Büro Oval Office, dass er Putin zu seinem Wahlsieg gratuliert habe und er mit dem russischen Präsidenten in nicht allzu ferner Zukunft zu einem Treffen zusammenkommen wolle.



Er beabsichtige ein Treffen mit Putin, um über verschiedene Themen zu sprechen, darunter die Ukraine, Syrien, Nordkorea und ein Wettrüsten, das außer Kontrolle gerate.