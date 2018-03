Beide Koreas und USA beenden halboffizielle Gespräche in Finnland

Beide Koreas und die USA haben am Mittwoch ihre halboffiziellen Gespräche in Finnland beendet.



Bei dem Track-1,5-Treffen in Vantaa am Dienstag und Mittwoch diskutierten die Teilnehmer umfassend über die geplanten Spitzentreffen zwischen Süd- und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA.



Das sagte Professor Kim Joon-hyung von der Handong Global University, eines der südkoreanischen Delegationsmitglieder, Reportern. Die Delegationen der drei Länder seien damit einverstanden gewesen, dass die Entspannung auf der koreanischen Halbinsel und ein Erfolg der Gipfelgespräche notwendig seien.



Die nordkoreanische Delegation habe jedoch weder eindeutig die Bereitschaft zur Denuklearisierung mitgeteilt noch Forderungen als Gegenleistung für eine Denuklearisierung zur Sprache gebracht.



Bei dem Treffen wurden Südkorea und die USA von früheren Beamten und Wissenschaftlern vertreten. Aus Nordkorea nahm unter anderem Choe Kang-il, kommissarischer Generaldirektor für Nordamerika-Angelegenheiten im Außenministerium, teil.



Die Teilnehmer hätten die Ansicht geteilt, dass das Treffen die Gipfelgespräche unterstützen und nicht behindern sollte. Sie hätten offen miteinander gesprochen, da es sich nicht um einen Dialog zwischen Regierungsbeamten handelte, sagte Kim weiter.



Die Teilnehmer gaben in einer von der finnischen Regierung veröffentlichten Mitteilung bekannt, dass sie einen konstruktiven Meinungsaustausch in einer positiven Atmosphäre geführt hätten.