Trump: Abschluss von FHA-Verhandlungen mit Südkorea stehen bevor

Die südkoreanisch-amerikanischen Verhandlungen zur Änderung des bilateralen Freihandelsabkommens (FHA) in Verbindung mit US-Stahlzöllen sollen möglicherweise bereits nächste Woche abgeschlossen werden.



US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag vor Reportern im Weißen Haus, der Abschluss stehe kurz bevor. Man werde eine hervorragende Einigung mit einem hervorragenedn Verbündeten erzielen. Trump kritisierte zudem das bestehende FHA mit Südkorea als Ursache vieler Probleme in den USA.



Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP hat auch US-Handelsminister Wilbur Ross seine Hoffnung ausgedrückt, dass eine Einigung mit Südkorea nächste Woche veröffentlicht werden könnte. Die USA und Südkorea hätten sich bereits einer umfassenden Lösung angenähert, hieß es.



Südkoreas Handelsminister Kim Hyun-jong hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass die USA unter anderem Südkorea, die Europäische Union und Kanada von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte vorläufig ausgeschlossen hätten.