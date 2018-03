Moon reist nach Vietnam-Besuch in die VAE

Präsident Moon Jae-in ist am Samstag nach einem viertägigen Besuch in Vietnam in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) weitergereist.



Nach der Ankunft wird Moon die Grabstätte des ersten Präsidenten und Gründers der VAE, Scheich Zayid bin Sultan Al Nahyan, besuchen.



Am Sonntag wird Moon mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Muhammad Al Nahyan, Spitzengespräche unter vier Augen sowie erweiterte Gespräche führen. Anschließend wird er an der Unterzeichnung von Absichtserklärungen zwischen den beiden Ländern und an einer vom Kronzprinzen veranstalteten offiziellen Mittagsrunde teilnehmen.



Moon wird am Montag mit dem Kronzprinzen einer Feier anlässlich des Abschlusses der von südkoreanischen Unternehmen durchgeführten Bauarbeiten am Barakah Atomkraftwerk beiwohnen. Am Dienstag wird er die in den VAE eingesetzte koreanische Truppeneinheit Akh besuchen. Dann wird er das Emirat Dubai besuchen und mit Herrscher Muhammad bin Raschid Al Maktum zusammenkommen. Moon wird bei einem bilateralen Korea-VAE-Business Forum eine Grundsatzrede halten und damit sein Besuchsprogramm abschließen.



Unterdessen hat Präsident Moon Jae-in und sein vietnamesischer Amtskollege Tran Dai Quang beim Spitzenteffen am Freitag in Hanoi eine gemeinsame Erklärung angenommen. Die gemeinsame Erklärung sieht Visionen für die künftige Entwicklung der bilateralen Beziehungen, deren Aufnahme letztes Jahr 25 Jahre zurücklag, und Wege zur Kooperation vor. Zudem hat Moon als erster südkoreanischer Staatschef sein Bedauern über die „unglückliche Geschichte“ zwischen den beiden Länden ausgedrückt. Moons Äußerung bezieht sich offenkundig auf die Massaker, die südkoreanische Truppen während des Vietnamkriegs an Zivilisten verübt hatten.