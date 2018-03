US-Vizepräsident plädiert für anhaltende, maximale Druckausübung auf Nordkorea

Laut US-Vizepräsident Mike Pence wollen die USA ihre maximale Druckausübung auf Nordkorea solange fortsetzen, bis Nordkorea die Bedrohung gegen die USA und ihre Verbündeten eingestellt und sein Nuklearprogramm vollständig abgeschafft hat.



Das sagte Pence am Freitag bei einer Spendeaktion im US-Bundesstaat New Hampshire.



Wie die ganze Welt verfolgt habe, zeige Trumps Strategie der maximalen Druckausübung derzeit Wirkung und man hoffe auf Fortschritte, sagte Pence. Der US-Vizepräsident erinnerte zudem daran, die Trump-Regierung habe von Anfang an klar gemacht, dass die Ära der strategischen Geduld als Folge von Nordkoreas Provokationen beendet sei.