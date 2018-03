NYT bezeichnet Ernennung von Bolton zu nationalem Sicherheitsberater als entsetzliche Entscheidung

Die Ernennung des Falken John Bolton zum nationalen Sicherheitsberater hat die Zeitung "New York Times" als eine entsetzliche Entscheidung von Präsident Donald Trump bezeichnet.



In einem Leitartikel mit dem Titel "Yes, John Bolton Really Is That Dangerous" heißt es, Bolton könne wie kaum eine andere Person die USA zu einem Krieg führen.



Er verfüge zwar einerseits über den Vorteil, direkt zu äußern, was er denke. Was er jedoch denke, sei gleichfalls seine Schwäche. So glaube Bolton daran, dass die USA unabhängig von internationalen Gesetzen, Abkommen oder Versprechen von Vorgängerregierungen tun könnten, was sich die USA wünschten. Die New York Times zeigt sich zudem darüber entsetzt, dass Bolton militärische Optionen gegenüber diplomatischen bevorzuge und in der Nordkorea- oder Iran-Frage stets extreme Haltungen vertreten habe.



In dem Artikel heißt es weiter, dass Bolton in der Vergangenheit immer wieder Präventivschläge gegen Pjöngjang befürtwortet habe, die eine massive Anzahl von Menschenleben kosten könnten.



Der bisherige Sicherheitsberaters Herbert Raymond McMaster wird seinen Posten am 9. April offiziell an John Bolton übergeben.