Bloomberg: Möglicherweise Kim Jong-un zu überraschendem Besuch in China eingetroffen

Laut ausländischen Medienberichten besucht ein hoher nordkoreanischer Vertreter zurzeit China.



Der Vertreter, bei dem es sich möglicherweise um Kim Jong-un handeln könnte, sei am Montag mit einem Sonderzug nach Peking gefahren. Den Zug hatte auch sein Vater für Besuche in China genutzt.



Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass Kim erstmals seit der Machtübernahme 2011 ins Ausland reise.



Auch die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, dass ein Regierungsvertreter China besuche, doch müsse noch bestätigt werden, ob es sich um den Machthaber handele.



In Peking kursieren Spekulationen, dass Kims Schwester Kim Yo-jong oder Choe Ryong-hae, der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, mit dem Zug anreiste.



Chinas Behörden bestätigten den Besuch noch nicht. Auch das Weiße Haus teilte mit, entsprechende Berichte noch nicht bestätigen zu können.



Ein Beamter des südkoreanischen Präsidialamtes äußerte Zweifel daran, dass der Machthaber selbst nach China gereist sei. Denn die Beziehungen zwischen Nordkorea und China befänden sich in einem so desolaten Zustand wie nie zuvor.