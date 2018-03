Südkorea und EU diskutieren über Kooperation in nordkoreanischer Nuklearfrage

Südkorea und die EU haben über eine Zusammenarbeit in der nordkoreanischen Nuklearfrage diskutiert.



Der südkoreanische Sondergesandte für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, Lee Do-hoon, habe nach Angaben des Außenministeriums am Montag in Seoul die Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes Helga Schmid über die jüngsten Entwicklungen in Korea informiert.



Lee sei auch auf die Aussichten für die kommenden Spitzentreffen zwischen beiden Koreas und zwischen den USA und Nordkorea eingegangen. Er habe außerdem Seouls Anstrengungen für eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erläutert.



Schmid habe die aktive Unterstützung der EU für die Arbeit der südkoreanischen Regierung betont, um die Nuklearfrage zu lösen und eine dauerhafte Friedensordnung in der Region zu schaffen.



Das Treffen habe nach Einschätzung beider Seiten zur Verstärkung der bilateralen Kommunikation und gemeinsamen Anstrengungen zu Nordkorea beigetragen, nachdem Außenministerium Kang Kyung-hwa letzte Woche das EU-Außenministertreffen besucht hatte und eine Stärkung der Kooperationsbeziehungen beschlossen worden sei.