Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Bereitschaft bekundet, Öl- und Gasprojekte im Wert von 25 Milliarden Dollar mit Südkorea zu unterzeichnen.



Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, dass Präsident Moon Jae-in diese Absicht der VAE übermittelt worden sei, als er nach dem Spitzentreffen mit Kronprinz Muhammad bin Zayid Al Nahyan mit führenden Vertretern des Landes zusammengekommen sei.



Wie verlautete, habe der Kronzprinz nach dem Spitzentreffen seinen Vertrauten einschließlich des Vorsitzenden der Behörde für exekutive Angelegenheiten von Abu Dhabi, Khaldoon Al Mubarak, Anweisungen für entsprechende Geschäfte erteilt. Dazu zählen die Beteiligung von SK an einem Projekt zur Öllagerung und die Entwicklung einer Raffinerieanlage durch Samsung.



Der Kronprinz ordnete an, südkoreanische Firmen unter allen Umständen an Projekten zur Exploration und Erschließung neuer Ölfelder in Abu Dhabi zu beteiligen. Er drückte auch die Hoffnung aus, dass sich Südkorea und die VAE gemeinsam um ein AKW-Projekt in Saudi-Arabien bewerben würden.



Moon wies diesbezüglich die zuständigen Ministerien und den Stab im Präsidialamt an, Folgemaßnahmen auszuarbeiten.



Am Dienstag, dem letzten Tag seines Aufenthalts in den VAE, wird Moon die dort stationierte koreanische Truppeneinheit Akh besuchen.