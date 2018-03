Sankei: Kim Jong-un besucht Peking

Laut der japanischen Tageszeitung „Sankei Shimbun“ handelt es sich bei Nordkoreas Vertreter, der zurzeit Peking besucht, um Machthaber Kim Jong-un.



Die Zeitung schrieb heute unter Berufung auf einen Funktionär der Kommunistischen Partei Chinas, dass Kim am Montag in Peking eingetroffen sei und bis Dienstag mit mehreren Parteiführern Gespräche geführt habe.



Dem Funktionär zufolge hätten Nordkorea und China seit Jahresanfang über einen Zeitpunkt für den Besuch von Kim Jong-un in China verhandelt.



China habe als Voraussetzung für Kims Besuch gefordert, dass Nordkorea seine Position zum Verzicht auf Atomwaffen bekannt geben sollte. Der Besuch sei zustande gekommen, da es möglich erscheine, dass Nordkorea eine positive Antwort geben werde, schrieb die Zeitung.



Kim werde anscheinend Diskussionen mit Führungskräften der Schutzmacht China führen, hieß es weiter.