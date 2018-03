China und beide Koreas haben am Mittwochvormittag fast gleichzeitig bestätigt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ab dem 25. März China besucht hat.



Das staatliche chinesische Fernsehen CCTV berichtete, dass Kim auf Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping ab dem 25. März drei Tage lang mit seiner Ehefrau Ri Sol-ju einen inoffiziellen Besuch in China abgestattet habe. Bei einem Treffen mit Xi hätten beide Spitzenpolitiker gemeinsam die Notwendigkeit der bilateralen Freundschaft und Zusammenarbeit betont.



Das nordkoreanische Staatsfernsehen KCNA bestätigte ebenfalls Kims Besuch, ebenso das südkoreanische Präsidialamt. KCTV berichtete weiter, dass Kim Xi zu einem Pjöngjang-Besuch zu einem beliebigen Zeitpunkt eingeladen und Xi dies akzeptiert habe. Begleitet worden sei Kim von seiner Ehefrau Ri Sol-ju, den vier Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei Choe Ryong-hae, Park Kwang-ho, Ri Su-yong und Kim Yong-chol sowie Außenminister Ri Yong-ho.



Kim ist am 25. März mit einem Sonderzug nach China abgereist und tags darauf in Peking eingetroffen. Am Dienstagnachmittag hat der Zug Peking verlassen und ist gegen sieben Uhr am Mittwochvormittag in den Norden zurückgekehrt.



Kims Besuch hatte China erst dann bestätigt, als er über die Grenze in den Norden gefahren ist.



Es ist Kims erster Besuch im Ausland seit der Machtübernahme 2011.



Kims Besuch in China kam überraschend im Vorfeld der Gipfeltreffen mit Südkorea und den USA zustande. Sein verstorbener Vater Kim Jong-il hatte ebenfalls im Mai 2000 kurz vor dem ersten Korea-Gipfel im Juni China besucht.