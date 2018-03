US-Abgeordneter: Trump will mit Bolton notfalls Krieg mit Nordkorea wagen

Nach Ansicht eines US-Abgeordneten demonstriert die Wahl des Hardliners John Bolton zum nationalen Sicherheitsberater den Wunsch des Präsidenten Donald Trump, in den Krieg mit Nordkorea zu ziehen, sollte die Diplomatie scheitern.



Die entsprechende Äußerung machte Joaquin Castro am Dienstag (Ortszeit) in einem MSNBC-Programm.



Er glaube, basierend auf allem, was er gesehen und gehört habe, dass Präsident Trump entschlossen sei, irgendwann einen Krieg mit Nordkorea anzufangen. Im Falle eines Kriegs auf der koreanischen Halbinsel würde es mindestens Hunderttausende von Toten geben, möglicherweise Millionen, sagte Castro, der Mitglied im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses ist.