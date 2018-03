Kim Jong-un bestätigt in China Bereitschaft zur Denuklearisierung

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat während seines jüngsten Blitzbesuchs in China die Bereitschaft zur Denuklearisierung bekräftigt.



Das berichteten das chinesische Staatsfernsehen CCTV und die Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch.



Es sei die konsequente Position Nordkoreas, sich nach der Weisung der verstorbenen Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il für die Verwirklichung der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel einzusetzen, sagte Kim beim Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping.



Auf der koreanischen Halbinsel habe eine positive Entwicklung eingesetzt. Nordkorea habe freiwillig Maßnahmen zur Entspannung getroffen und Friedensgespräche vorgeschlagen. Nordkorea habe beschlossen, die innerkoreanischen Beziehungen in versöhnliche und kooperative Beziehungen zu verwandeln und Spitzengespräche mit Südkorea und den USA zu führen, erläuterte Kim.



Die Frage der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel könne gelöst werden, sollten Südkorea und die USA auf Nordkoreas Bemühungen mit Wohlwollen reagieren, betonte Kim.



Kim drückte auch die Hoffnung aus, im Prozess des rapiden Wandels der Situation auf der koreanischen Halbinsel die strategische Kommunikation mit China zu verstärken und gemeinsam Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu schützen.



Xi sagte, er begrüße Kims ersten Besuch in China. Das zeige, dass er auf die Beziehungen zwischen beiden Parteien in Nordkorea und China und zwischen beiden Ländern großes Gewicht lege. Xi würdigte zudem die positiven Veränderungen auf der koreanischen Halbinsel in diesem Jahr und Nordkoreas Bemühungen. Peking unterstütze die Denuklearisierung und die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel sowie eine Problemlösung durch Dialog und Verhandlungen, hieß es weiter.