Ex-Verteidigungsminister: Trump sollte US-Nordkorea-Gipfel verschieben

Nach Einschätzung eines früheren US-Verteidigungsministers sollte US-Präsident Donald Trump angesichts der unzureichenden Vorbereitung ein fruchtloses Spitzentreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hinnehmen oder das Treffen verschieben.



Diese Einschätzung teilte Leon Panetta am Dienstag (Ortszeit) in einer Kolumne für den Sender CNBC mit.



Es sei kein Geheimnis, dass der Präsident wenig diplomatische Kenntnisse oder Erfahrungen habe und auch nicht die Geduld und Zeit aufbringe, um sich umfassend auf ein Spitzentreffen vorzubereiten, schrieb Panetta in Bezug auf Trump. Ohne eine umfassende und gut durchdachte Strategie in enger Kooperation mit den Verbündeten werde dieser Präsident wahrscheinlich in dem Glauben in ein Spitzentreffen gehen, dass allein die Stärke seiner Persönlichkeit und sein Bauchgefühl für den Sieg ausreichten. Das sei ein Rezept für eine Katastrophe.



Die Instabilität und Zeitknappheit machten es fast unmöglich, eine Grundlage zu schaffen, die für eines der wichtigsten Gipfeltreffen in der Geschichte dieser Regierung erforderlich sei, hieß es weiter.



Panetta diente in der Obama-Regierung als Verteidigungsminister und Direktor des Geheimdientes CIA.