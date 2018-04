Schweiz weitet Sanktionen gegen Nordkorea aus

Die Schweiz hat ihre Sanktionen gegen Nordkorea ausgeweitet.



Das Land habe am Dienstag (Ortszeit) 15 Schiffe, eine Person und 21 Reedereien und Handelsunternehmen wegen der Verwicklung in den illegalen Handel im Zusammenhang mit Nordkorea auf die Sanktionsliste gesetzt, berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA).



Der Schritt erfolgte auf der Grundlage einer Entscheidung des UN-Sicherheitsrats am 30. März. Das Gremium hatte 27 Schiffe, eine Person und 21 Reedereien und Handelsunternehmen auf die Sanktionsliste gesetzt.



Ein Sprecher des Staatssekretariats für Wirtschaft sagte, dass die Schweiz 15 von den 27 sanktionierten Schiffen auf die schwarze Liste gesetzt und zwölf Schiffe, die das Land nicht betreffen, ausgenommen habe.



Zu den Sanktionen zählen die Vermögenseinfrierung und ein Reiseverbot.