Medien: Nordkoreanischer Diplomat diskutiert mit EU-Beamten über Denuklearisierung

Ein für Europa zuständiger Generaldirektor des nordkoreanischen Außenministeriums hat hochrangige Beamte der Europäischen Union getroffen.



Das berichtete der japanische Sender NHK am Donnerstag.



Generaldirektor Kim Son-kyong habe am Mittwoch den EU-Hauptsitz in Brüssel besucht. Er habe mit leitenden Beamten der Generaldirektion der Europäischen Kommission für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung sowie des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) Gespräche geführt, hieß es.



Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, dass Kim einen für die internationale Kooperation zuständigen leitenden Beamten der EU-Kommission und den Generaldirektor für Asien und Pazifik des EAD getroffen habe.



NHK meldete unter Berufung auf einen Sprecher der EU, dass beide Seiten über die Beziehungen zwischen Nordkorea und der EU und die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel Meinungen ausgetauscht hätten.



Laut Kyodo erfolgten die Zusammenkünfte auf Nordkoreas Bitte, Details der Diskussionen seien nicht bekannt gemacht worden. Die Nachrichtenagentur vermutete, das Kim im Vorfeld der Gipfel Nordkoreas mit Südkorea und den USA die Position des Landes erläutert und eine versöhnliche Haltung eingenommen habe.