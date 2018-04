UN-Generalsekretär besucht bald China

UN-Generalsekretär Antonio Guterres besucht bald China.



Der UN-Chef werde voraussichtlich Ende der Woche Chinas Staatspräsident Xi Jinping treffen und mit ihm über Fragen der koreanischen Halbinsel diskutieren, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch (Ortszeit).



UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte am Mittwoch Reportern, er glaube, dass bei Gesprächen zwischen dem Generalsekretär und chinesischen Beamten die Situation auf der koreanischen Halbinsel sicherlich auf der Agenda stehen werde.



Guterres reist am Freitag in New York in Richtung China ab. Er will sich außer mit Xi mit Ministerpräsident Li Keqiang, dem für Auswärtiges zuständigen Mitglied des Politbüros Yang Jiechi und Außenminister Wang Yi treffen.



Der China-Besuch des UN-Chefs zieht insofern Aufmerksamkeit auf sich, als Spitzentreffen zwischen Süd- und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA anstehen.



China spiele eine sehr wichtige Rolle bei der Suche nach einer friedlichen Lösung für die Situation auf der koreanischen Halbinsel und eine Entspannung, sagte der Sprecher.