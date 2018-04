Chinesischer Topdiplomat betont Notwendigkeit von Denuklearisierung Koreas

Chinas Außenminister Wang Yi hat die Notwendigkeit betont, die koreanische Halbinsel zu denuklearisieren.



Auf diese Weise sollen ein nachhaltiger Frieden und Stabilität in der Region erreicht werden.



Das sagte Wang am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Moskau im Anschluss an Gespräche mit Außenminister Sergei Lawrow.



Wang besucht Moskau als Sondergesandter von Staatspräsident Xi Jinping. Beide Seiten hätten ausführlich über die jüngsten Entwicklungen auf der Halbinsel gesprochen und eine neue Einigung erzielt.



Alle Parteien sollten auf eine Denuklearisierung der Halbinsel hinarbeiten, da dies der Schlüssel für die Lösung aller damit zusammenhängenden Probleme und der Weg zu langfristigem Frieden und Stabilität sei.



Die Nuklearfrage sei eng mit Nordkoreas Sicherheitsbedenken verbunden, es sei daher vernünftig, die Bedenken des Nordens im Prozess der nuklearen Abrüstung aufzugreifen.