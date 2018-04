Präsidialamt: Geplante Spitzentreffen können in Sechser-Gespräche münden

Nach Angaben des Präsidialamtes können die geplanten Spitzentreffen zwischen Süd- und Nordkorea sowie Nordkorea und den USA in neue Sechser-Gespräche münden.



Dies könne, wenn mehr Garantien der beteiligten Länder gewünscht seien, erfolgen, nachdem ein trilaterales Spitzentreffen stattgefunden hat, sagte ein hoher Beamter des Blauen Hauses am Freitag im Gespräch mit Reportern.



Doch erwäge die Regierung in Seoul zurzeit keine Sechser-Gespräche und Präsident Moon Jae-in habe gerade erst die Möglichkeit eines Dreier-Treffens zwischen beiden Koreas und den USA ins Spiel gebracht.



Die Regierung wolle erst entscheiden, ob die Sechser-Gespräche einer Lösung dienlich seien, nachdem die geplanten Spitzentreffen und ein Dreier-Gipfel stattgefunden haben.