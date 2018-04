Großbritannien weitet Sanktionen gegen Nordkorea aus

Großbritannien hat seine Sanktionen gegen Nordkorea ausgeweitet.



Die britische Regierung habe am Donnerstag (Ortszeit) 15 Schiffe, eine Person und 21 Unternehmen wegen der Verwicklung in den illegalen Handel im Zusammenhang mit Nordkorea auf die Sanktionsliste gesetzt, berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) am Freitag.



Der Schritt diene der Umsetzung der Entscheidung des UN-Sicherheitsrats am 30. März, 27 Schiffe, eine Person und 21 Unternehmen auf die Sanktionsliste zu setzen.



Zu den sanktionierten Unternehmen zählten zwölf nordkoreanische Firmen, drei Hongkonger Firmen, zwei chinesische und jeweils eine in Singapur, Samoa, Panama und auf den Marschallinseln, hieß es.