VOA: Nordkorea lässt abgeschobenen Flüchtling frei

Nordkorea hat eine nach der Flucht unter Zwang zurückgeführte Staatsbürgerin freigelassen.



Das berichtete der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) am Freitag unter Berufung auf Park Ji-hyun, Ko-Leiterin der in Großbritannien ansässigen Menschenrechtsorganisation für Nordkoreaner „Stepping Stones“.



Eine geflüchtete Nordkoreanerin mit Namen Gu und ihr Sohn seien im November im chinesischen Schenyang von Sicherheitskräften festgenommen worden. Nach der Zwangsrückführung nach Nordkorea sei Gu in Gewahrsam Untersuchungen unterzogen worden und vor einem Monat freigelassen worden, hieß es.



Das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) berichtete ebenfalls, dass Gu auf freien Fuß gesetzt worden sei und derzeit mit ihrem Sohn zusammen sei. Dabei wurde Gus Ehemann zitiert, der 2015 aus Nordkorea geflüchtet war und zurzeit in Südkorea lebt.



VOA bezeichnete es als sehr außergewöhnlich, dass Nordkoreas Behörden einen festgenommenen Flüchtling, der nach Südkorea reisen wollte, freigelassen haben.



Laut VOA gab die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch am Mittwoch (Ortszeit) bekannt, dass China seit Mitte Januar bis März mindestens 41 aus Nordkorea geflüchtete Personen festgenommen habe. Mindestens 33 geflüchtete Nordkoreaner würden in China in Gewahrsam gehalten.