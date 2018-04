Nordkoreas Außenminister besucht Russland

Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho besucht für bilaterale Gespräche Russland.



Ri traf am Montag zu einem dreitägigen Besuch in Moskau ein. Er kam aus Turkmenistan, nachdem er zuvor am Treffen der Bewegung der Blockfreien Staaten im aserbaidschanischen Baku teilgenommen hatte.



Auf Fragen von Reportern aus Südkorea, Japan und Russland wollte der Chefdiplomat bei der Ankunft in Moskau nicht antworten. Ein Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow ist für Dienstag geplant.



Das russische Außenministerium teilte in einer Erklärung mit, dass Ri und Lawrow über die bilaterale Zusammenarbeit und eine breite Palette an internationalen Themen sprechen wollten.