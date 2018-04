USA machten laut Trump bedeutende Fortschritte in FHA-Verhandlungen mit Südkorea

Die USA haben laut Präsident Donald Trump in den Verhandlungen mit Südkorea über eine Änderung des Freihandelsabkommens bedeutende Fortschritte erzielt.



Doch sei noch ein weiter Weg zu gehen, bis das Abkommen mit Südkorea geändert werden könne, sagte er am Montag zu Beginn einer Kabinettssitzung im Weißen Haus.



Das Abkommen habe 200.000 Arbeitsplätze in den USA schaffen sollen, in der Tat seien aber 200.000 Jobs in Südkorea entstanden. Die USA hätten aufgrund des fürchterlichen Deals Arbeitsplätze verloren.



Südkorea und die USA hatten letzten Monat bekannt gegeben, in den Verhandlungen über eine Änderung ihres Freihandelsabkommen eine Einigung erzielt zu haben. Später deutete Trump an, dass die Einigungen erst umgesetzt würden, nachdem eine Einigung mit Nordkorea erzielt worden sei.