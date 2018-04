820 Nordkoreaner erhalten zwischen 2007 und 2016 europäische Staatsbürgerschaft

820 Menschen aus Nordkorea haben im Zeitraum von 2007 bis 2016 die Staatsbürgerschaft eines europäischen Landes erhalten.



Eurostat, das Statistische Amt der Europäischen Union, gab am Montag (Ortszeit) entsprechende Daten bekannt.



Im Jahr 2016 erhielten insgesamt 66 Menschen aus Nordkorea eine Staatsbürgerschaft in europäischen Ländern einschließlich der 28 EU-Mitglieder. Die Zahl hat sich nach 128 Personen im Jahr 2015 fast halbiert.



Während des Zeitraums von zehn Jahren wurden 396 Nordkoreaner, damit der größte Anteil, deutsche Staatsbürger. Dahinter folgte Großbritannien mit 317 Personen. Beide Länder machten 87 Prozent aller Fälle aus.



Es wird vermutet, dass es sich bei den meisten dieser Nordkoreaner um Flüchtlinge handelt, die sich nach der Flucht aus dem Heimatland in Europa ansiedelten.