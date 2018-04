Chinesischer Spitzendiplomat leitet Künstlertruppe bei Besuch in Nordkorea

Eine chinesische Künstlertruppe unter Leitung eines Spitzendiplomaten besucht Nordkorea.



Eine chinesische Künstlertruppe unter Leitung von Song Tao, dem Chef der internationalen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, werde am 31. Frühlingsfestival des Aprils für Freundschaft und Kunst teilnehmen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.



Songs Besuch erfolgt etwa zwei Wochen nach dem Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in China. Dies zeigt offenbar, dass sich die Beziehungen zwischen Nordkorea und China rasch normalisieren.



Es sei der erste Besuch einer großen chinesischen Künstlertruppe in Nordkorea, nachdem sich die höchsten Führer Nordkoreas und Chinas beim historischen ersten Besuch des Genossen Kim Jong-un in China auf die Verstärkung des Kulturaustauschs geeinigt hätten. Der Besuch werde die Grundlage für den Kulturaustausch zwischen beiden Ländern festigen und zur Verstärkung und Weiterentwicklung der traditionellen Nordkorea-China-Beziehungen auf einer höheren Stufe beitragen, teilte KCNA mit.



Nordkorea veranstaltet alle zwei Jahre zum Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung, dem 15. April, das Frühlingsfestival, zu dem Künstler aus aller Welt eingeladen werden. Dieses Jahr findet das Festival vom 11. bis 17. April statt.



Song hatte im vergangenen November als Sondergesandter von Chinas Präsident Xi Jinping Nordkorea besucht. Ein Treffen mit Kim Jong-un kam jedoch nicht zustande.