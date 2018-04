Regierung unternimmt Bemühungen um Befreiung gekidnappter Landsleute

Die südkoreanische Regierung unternimmt Bemühungen um die Befreiung der vor Ghanas Küste gekidnappten Landsleute.



Ein Beamter teilte am Dienstag mit, dass an einer sicheren Rückkehr der Südkoreaner gearbeitet werde, wollte aber keine Details zu den laufenden Bemühungen nennen.



Ein Beamter des Außenministeriums wollte Medienberichte über direkte Verhandlungen mit den Entführern nicht bestätigen.



Doch bestätigte auch er, dass größte Anstrengungen unternommen würden und verschiedene diplomatische Aktivitäten in Zusammenarbeit mit Ghana und anderen Ländern in Gang gesetzt worden seien. Priorität werde auf die Sicherheit und Freilassung der Südkoreaner gesetzt.



Die drei Seeleute waren von ihrem Fischfangschiff Marine 711 entführt worden. Die Entführung durch Piraten ereignete sich am 26. März.