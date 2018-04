Außenminister Südkoreas und Japans vereinbaren Kooperation in Nordkorea-Frage

Im Vorfeld des innerkoreanischen Gipfels und des Spitzentreffens zwischen Nordkorea und den USA haben die Außenminister Südkoreas und Japans eine bilaterale Kooperation in der Nordkorea-Frage vereinbart.



Beim ersten bilateralen Außenministertreffen seit 2015 am Mittwoch in Seoul drückte Ministerin Kang Kyung-wha Taro Kono gegenüber ihren Wunsch aus, zur Erreichung des gemeinsamen Ziels, einer friedlichen Lösung der Nordkorea-Frage und der Friedensetablierung in Korea, zusammenzuarbeiten. Kang bekräftigte die Bedeutung der kommenden Monate im Hinblick auf den Frieden in Nordostasien und die politische Entwicklung auf der koreanischen Halbinsel. Die Ministerin schlug vor, schwebende Probleme zwischen beiden Ländern von der konstruktiven Kooperation in Wirtschaft, Kultur und Personenaustausch zu trennen.



Der japanische Außenminister drückte seine Hoffnung auf die enge bilaterale Kooperation aus, um die Denuklearisierung Nordkoreas zu verwirklichen und den Frieden, die Sicherheit und die Prosperität in Nordostasien zu fördern.



Kono traf am Vorabend in Seoul ein und begann sein zweitägiges Besuchsprogramm. Er wird noch Präsident Moon Jae-in am Präsidentensitz einen Besuch abstatten. Wie verlautete, sei auch ein Treffen mit dem Geheimdienstchef Suh Hoon vorgesehen, um sich über die Vorbereitung des Korea-Gipfels informieren zu lassen. Geplant ist außerdem ein Besuch auf dem Nationalfriedhof.