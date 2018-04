China entsendet Künstlertruppe nach Pjöngjang

Die chinesische Regierung wird am 13. April eine Künstlertruppe nach Nordkorea entsenden.



Die Delegation, geleitet vom Vorsitzenden der internationalen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Song Tao, wird auf Einladung der nordkoreanischen Arbeiterpartei am 31. Frühlingsfest der Freundschaft vom 11. bis 17. April teilnehmen.



Das bestätigten die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua und die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.



Der Besuch der chinesischen Künstler wird etwa zwei Wochen nach einem überraschenden Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Peking erfolgen.



Song Tao war im November des Vorjahres als Sondergesandter des chinesischen Staatschefs Xi Jinping in Pjöngjang. Ein Treffen mit Kim Jong-un kam damals nicht zustande.