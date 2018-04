Chefsicherheitsberater Südkoreas und der USA beraten sich vor Spitzentreffen

Die Chefsicherheitsberater Südkoreas und der USA sind zu Gesprächen zusammengekommen.



Chung Eui-yong und John Bolton kamen am Donnerstag im Weißen Haus zu einem einstündigen Gespräch zusammen. Anlass waren die geplanten Spitzentreffen mit Nordkorea.



Vor der Rückkehr nach Seoul sagte Chung Reportern am Dulles Flughafen, dass beide Seiten nützliche Diskussionen gehabt hätten.



Ein Erfolg sowohl des innerkoreanischen Spitzentreffens als auch des Nordkorea-USA-Gipfels sei wichtig, habe Bolton gesagt. Beide hätten ausführlich darüber gesprochen, wie die Treffen zu einem Erfolg gemacht werden können und die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erreicht werden kann.



Das Gespräch war zunächst für Mittwoch geplant, wurde aber von Bolton wegen der Entwicklungen in der Syrien-Krise verschoben.



Der neue US-Sicherheitsberater ist seit Montag im Amt. Er empfing nach dem Treffen mit Chung auch den japanischen Sicherheitsberater Shotaro Yachi zu einem Gespräch.