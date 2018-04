Designierter US-Außenminister: USA können Festlegung von Bedingungen für Nordkoreas Denuklearisierung erreichen

Nach Worten des designierten US-Außenministers Mike Pompeo können die USA die Festlegung von Bedingungen für eine friedliche Denuklearisierung Nordkoreas erreichen.



Das sagte Pompeo am Donnerstag im Außenausschuss des Senats.



Der scheidende CIA-Chef sagte den Senatoren, niemand sei der Illusion unterlegen, dass bei dem Spitzentreffen eine umfassende Einigung über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erzielt wird.



Doch sei er optimistisch, dass der Kurs für ein diplomatisches Ergebnis festgelegt werden könne, das Amerika und die Welt dringend bräuchten.



Der als Falke bekannte Anwärter auf den Ministerposten wies in dem Senatsausschuss die Behauptung zurück, dass er sich jemals für einen Regimewechsel in Nordkorea ausgesprochen habe.



In einer Rede vor der Denkfabrik Aspen Institute hatte Pompeo im vergangenen Juli gesagt, dass die Priorität der US-Regierung darauf liege, Kim Jong-un von den Nuklearwaffen zu trennen, die er kontrolliere.